Atalanta – Real Madrid 0:1

Pri Realu je zaradi poškodb manjkalo kar devet igralcev, zato je v Italijo dopotoval le z 12 nogometaši prve ekipe, ostalih šest mest pa so zapolnili igralci iz druge (mladinske) zasedbe kluba. V povprečni tekmi je bil ključni trenutek v 18. minuti, ko je Atalanta ostala z desetimi igralci. Izključen je bil švicarski vezist Freuler, ki je na robu kazenskega prostora zrušil prodirajočega Mendyja. Sodnik Steiler iz Nemčije je na ogorčenje Italijanov ocenil, da je bila to priložnost za gol in Freulerju pokazal rdeči karton, kar je v povzročilo veliko razburjenja pri trenerju domačih Gasperiniju. Dodatna težava za ekipo iz Bergama je nastopila po pol ure, ko je moral zaradi poškodbe mišice z igrišča napadalec Zapata.

Real je dominiral, vendar ni imel velik priložnosti, predvsem pa pazil, da ne bi slučajno prejel zadetka. V 86. minuti je junak postal Francoz Mendy, ki je z natančnim strelom dosegel izjemno lep gol za zmago. Pri Atalanti je Josip Iličić igral le pol ure. V igro je vstopil v 56. minuti in skušal zadržati žogo ter preigravati. Na veliko presenečenje je bil zamenjan v 86. minuti in je jezen odkorakal v slačilnico, takoj po njegovem odhodu z igrišča pa je Real dosegel zmagoviti gol. Real je tako rešil čast španskih moštev, saj so po slabih predstavah poraze doživeli Atletico Madrid, Barcelona in Sevilla.

»Razočarani smo, ker tekme nismo mogli igrati tako, kot smo si želeli. Z desetimi možmi je bila to povsem drugačna tekma. Morali smo se braniti in to smo delali dobro. V Madridu imamo le eno možnost. Moramo zmagati,« je po tekmi povedal trener Atalante Gian Piero Gasperini. Trener Reala Zinedine Zidane je dodal: »So fizično močni in so odlično opravili delo v obrambi. Za nas je izid zelo dober in to je najpomembneje. Nismo imeli težav s kreativnostjo, saj smo dosegli gol. Imamo veliko odsotnih, a smo na pravi poti. Močni smo v obrambi, saj tekmecu nismo dovolili nobene priložnosti.«