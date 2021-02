Atletico Madrid se je znašel v nezavidljivem položaju, potem ko je izgubil prvo tekmo osmine finala lige prvakov proti Chelseaju (0:1). Vodilno moštvo španske lige je bilo v vlogi gostitelja, čeprav so tekmo zaradi strogih ukrepov oblasti na Iberskem polotoku odigrali v Bukarešti. Zmagoviti gol je v drugem polčasu prispeval Olivier Giroud. Francoz je slovenskega vratarja Jana Oblaka premagal na atraktiven način s škarjicami in navdušil s potezo tekme.

Atraktivne škarjice Girouda

»Takšen je nogomet. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Kljub porazu ne smemo izgubiti upanja, saj je pred nami še povratni obračun. Pokazati bo treba našo moč,« je odločen Jan Oblak, ki je ubranil štiri strele. Ko je Giroud zatresel mrežo, je nemški sodnik Felix Brych sprva razveljavil gol zaradi prepovedanega položaja, a so iz sobe VAR sporočili, da je zadetek Chelseaja regularen. »Iskali smo zmago skozi našo prepoznavno igro in se zavedali, da lahko Atleticu povzročamo težave. Bili smo čvrsti v obrambi in zelo smo zadovoljni z zasluženo zmago. Moj zadetek? Nisem veliko premišljeval. Udaril sem žogo in pristala je v mreži. To je dobro zame in za ekipo,« se je razveselil najboljši igralec tekme Olivier Giroud, ki je s 34 leti in 146 dnevi postal najstarejši nogometaš Chelseaja z golom v končnici lige prvakov.

Atletico niti enkrat ni streljal v okvir nasprotnikovega gola, kar se mu je na najvišji ravni zgodilo prvič v tem tisočletju. Trener Diego Simeone je v izločilnih bojih evropskega tekmovanja prvič izgubil uvodno domačo tekmo. »Obe ekipi sta garali na igrišču. Ni bilo veliko priložnosti,« je komentiral Argentinec na klopi Atletica. Chelsea bo v Londonu favorit za napredovanje. Doslej se v trinajstih primerih še ni zgodilo, da bi se mu pripetil izpad po zmagi na prvi tekmi. »Atletico je trpel z osmimi igralci v kazenskem prostoru. Vztrajno smo napadali in bili nagrajeni. Nasprotniku nismo dovolili dihati in igrati na protinapade. Eden največjih izzivov je odpreti obrambo Atletica,« je komentiral trener Chelseaja Thomas Tuchel. To je bila zanj osma tekma na londonski klopi in doslej je njegovo moštvo prejelo samo dva gola.