Po tritedenskem premoru so na zaostali tekmi 14. kroga lige ABA v slovenskem obračunu več zbranosti od Krke pokazali košarkarji Cedevite Olimpije, ki so tako dosegli skupno sedmo zaporedno zmago. Ljubljančane že danes čaka prvi obračun v domači ligi za prvaka (ob 19. uri), kjer bodo v času, ko še nastopajo v dveh mednarodnih tekmovanjih, igrali z mladimi košarkarji, ki jih bo vodil pomočnik Jurice Golemca Teo Čizmić.

»Dobro smo trenirali in prav radoveden sem, kakšne predstave bomo pokazali na tekmah,« je pred obračunom z Olimpijo povedal trener Krke Vladimir Anzulović. Kar je videl v prvem polčasu včerajšnje tekme, je po vsej verjetnosti močno presenetilo tudi njega. Novomeščani so bili namreč napadalno izjemno razpoloženi in so zadeli skoraj vse, kar so vrgli proti košu. Pri tem jim je s slabo obrambo pomagal tudi nasprotnik, pa vendar so bili za izjemne odstotke pri metih (100-odstotno pri prostih metih, 66,7-odstotno pri metu za dve in 60-odstotno pri metu za tri točke) v največji meri zaslužni Novomeščani. Čeprav je njihova prednost sredi druge četrtine že znašala 15 točk, so na odmor kljub vsemu odšli »le« s sedmimi točkami naskoka, kar je posledica slabše obrambe tudi dolenjskega moštva. Najzaslužnejši za zmeren zaostanek zmajev je bil Mikael Hopkins, ki je že do polčasa zbral 18 točk in osem skokov, od tega štiri v napadu. Omeniti še velja, da sta bili moštvi po prvih dveh četrtinah stoodstotni pri izvajanju prostih metov, kar je danes prava redkost. Ob naravnost smešnem kriteriju slovenske sodniške trojice Boltauzer, Pukl in Špenl, ki je za vsak kontakt piskala prekršek, jih je Krka zadela vseh 19, Olimpija pa vseh 14. V nadaljevanju je dolenjsko moštvo pričakovano popustilo in že ob koncu tretje četrtine je kazalo, da bi se lahko Ljubljančani odlepili. A so gostitelji odbili napad in tekmo pripeljali v izenačeno končnico, v kateri pa je na sceno znova stopil Hopkins, ki je pri izenačenju na 88 dobro minuto pred koncem zadel ob osebni napaki, dodal še prosti met in dokončno zlomil Novomeščane.

»Obračuni proti Krki niso nikoli lahki, saj nas Novomeščani dobro poznajo in so proti nam vedno motivirani. Imeli smo kar dolg premor, kar se je poznalo, saj smo naredili kopico napak. Na koncu smo izvlekli zmago, kar je najpomembnejše,« je povedal Olimpijin junak večera Mikael Hopkins. »Nismo izkoristili dobrega strelskega dneva v prvem polčasu. Na premor bi morali z višjo prednostjo. Olimpija je bila v nadaljevanju agresivna in odnesla zmago. Če se bomo v nadaljevanju sezone tako borili na vsaki tekmi, se ničesar ne bojim,« pa je dogajanje ocenil trener Krke Vladimir Anzulović.

Liga ABA, vrstni red: Igokea 14-3, Mornar 13-4, Mega 12-6, Olimpija 13-3, C. zvezda 13-2, Budućnost 12-3, Partizan 7-10, Split 5-13, Cibona 6-10, Krka 5-11, FMP 5-10, Borac 4-12, Zadar 5-9.