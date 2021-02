Vlada je danes pričakovano podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški statistični regiji pa se bodo izjeme zožale na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Na današnji seji je vlada izdala tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Vlada z odlokom ohranja enake izjeme kot so določene sedaj, so pa dodali, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če z dokazilom dokažejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.

Vlada je pričakovano za sedem dni, do 5. marca, podaljšala tudi veljavnost petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. To so odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.