Ikea odpira, so tekmeci nervozni?

V Ikei pravijo, da na naš trg vstopajo dobro pripravljeni. Slovenskim potrošnikom bodo ponudili nizke cene in izdelke, ki so prilagojeni njihovemu okusu. Obetajo si tudi, da bodo z odprtjem povečali povpraševanje po pohištvu pri nas in prispevali k širitvi trga.