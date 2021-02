Zagorela Mozirska koča na Golteh, požar viden iz doline

Ob pol osmih zvečer je zagorela Mozirska koča na Golteh. Po prvih podatkih in fotografijah na družbenih omrežjih je ogenj zajel celotno kočo in je viden tudi iz doline. V intervenciji posredujejo gasilci Mozirja, Rečice ob Savinji, Pobrežja ob Savinji, Grušovlja, Gorice ob Dreti in Ljubna ob Savinji, poroča uprava za zaščito in reševanje.