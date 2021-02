Nočni sestanek je korenito zarezal v strokovni štab članske ekipe NK Maribor. Vodstvo kluba je po upehanem startu v spomladanski del sezone odslovilo trenerja članske ekipe Maura Camoranesija in njegove južnoameriške pomočnike. Posloviti se je moral tudi športni direktor Oliver Bogatinov. Hitro je dobil naslednika. »O stvareh za nazaj ne bi rad govoril, ker nanje nimam vpliva. Vse skupaj je bilo malo na hitro, ni pa bilo z včeraj na danes. Stvari so se nabirale, klub je reagiral,« je o premikih v Ljudskem vrtu dejal Marko Šuler, od torkovega večera športni direktor vijoličastih. V tej vlogi se je prvič predstavil na gostovanju v Sežani, kjer je odgovoril tudi na nekaj vprašanj.

O trenjih med njim in Bogatinovom: »Ni počilo. Nočem prati perila v javnosti. Kar je bilo, je bilo, meni je pomembno, da Maribor izgleda, kot je izgledal v Sežani. To je edina pot.«

O izboru novega trenerja: »Če bi delali nekaj na hitro, ne bi bilo učinka. Verjamem pa, da bo po tekmi z Olimpijo novi trener v Mariboru.«

O kandidatih: »Krog je znan. Opcija je samo ena. Nekdo, ki pozna DNK Maribora. Trenutno ne more biti trener nekdo, ki ne ve, kaj je Maribor, tudi če ima za sabo uspešno pot. Krog se tako zmanjša, a kandidatov je kar nekaj.«

O Saši Gajserju kot glavnem trenerju: »Tudi to je opcija. Glede na to, kar smo videli v Sežani, je vse odprto. Nekorektno bi bilo, da on ne bi bil v teh krogih.«

O vplivu finančne podobe kluba na izbiro trenerja: »To so skrbi našega direktorja Bojana Bana. Klub gre v racionalizacijo, to je absolutno nujno, a brez določenega rizika ne gre. Maribor bo vključeval mlade igralce, kar že nakazujemo, a rezultati so v ospredju. Prioriteta je v Evropi in prodajah igralcev.«

O statusu igralcev, ki jim po sezoni poteče pogodba: »To moramo čim prej rešiti. Jaz bi to rešil že v Turčiji, to je naloga, ki se bo rešila v naslednjih dneh. Brez Roka Kronavetra si Maribora ne morem predstavljati. Denis Klinar mi daje točno to, kar potrebujem, z ostalimi pa se bo treba še pogovoriti. V Sežani sem videl pravi Maribor. Če je Maribor tak, bi zadržal vse. Korone ne smemo zanemariti, ima vpliv. Drugačni časi so, drugačne pogodbe se sklepajo, tudi zneski so drugačni, a po pogovoru z igralci vidim, da so to sprejeli. V naslednjih dneh bomo opravili pogovore. Maribor potrebuje ekipo za konec prvenstva in Evropo.«

O pogovorih z vodstvom: »Kaj dosti pogovorov ni bilo, a saj me poznajo. Izvedel sem v torek zvečer. DNK Maribora je znan, pot je znana. Zakaj se izgublja v zadnjih letih? Ja, so okoliščine, ki so sprejemljive. Korona, menjava moštva… A osnova, po kateri je bil Maribor poznan, se mora zadržati. Igralci to znajo sprejeti in razumeti.«

O poti od imenovanja za pomočnika preko suspenza do vloge športnega direktorja: »Celo kariero me spremljajo take stvari, čeprav nikoli nisem bil v kakšnih konfliktih. Sam bi si želel priti na to mesto v drugačnih okoliščinah, a tisti suspenz po mojem ni vplival na odločitev. Sprememba se je morala zgoditi, čas pa bo pokazal, ali je bila prava.«

O delu Maura Camoranesija: »Ko so rezultati, lahko neke stvari kompenziraš. Ko jih ni, pa vse malenkosti pridejo na dan. Maribor je zelo specifičen klub. Moraš ga poznati. Deluje v znanih okvirih, Zlatko Zahović jih je dvignil v take višave, da je vsak korak naprej skoraj misija nemogoče. Osebno sem videl, da bi šlo predaleč, tudi klub je verjetno ugotovil podobno. Prav veliko kontaktov z Maurom nisem imel, želel bi si jih več, ker se tudi jaz lahko kaj naučim. Na koncu so svoje povedali rezultati. V Mariboru je to številka ena.«

O vrnitvi na vrh: »Krediti in žetoni so porabljeni. Vpliv korone na finance je velik. Treba je ubrati pot, peljati prave stvari, narediti čim manj napačnih potez, predvsem pa se je treba za nekaj odločiti. Ko se za nekaj odločiš, se ti lahko zgodi napaka, a na koncu ti nogomet vrne. Začela se je ena pot, garanja pa bo še ogromno. Nismo še blizu temu, kar želimo biti.«

O sodelovanju z nekdanjimi soigralci v drugi vlogi: »Ni sentimentalnosti, zdaj smo v drugačnih funkcijah, tudi odnosi so drugačni. Ko jih gledaš skozi profesionalizem, so stvari jasne.«

O hitri transformaciji iz igralca, ki se po karieri ni videl v nogometu, do funkcionarja na enem najbolj izpostavljenih mest v slovenskem nogometu: »Šola! Ne bom rekel, da rad delam napake, se pa rad iz njih učim. Zgodil se mi je zarečeni kruh. Verjamem, da se stvari dogajajo z razlogom. Včasih razlog izvemo takoj, včasih kasneje, včasih nikoli. Kar daješ, se ti vrača. Tako je bilo v moji igralski karieri, in verjamem, da bo tudi v drugi funkciji enako.«