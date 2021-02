»Temperature v Oberstdorfu so zares visoke, vreme je čisto poletno. Snega je sicer dovolj, toda po poldnevu se na progi udira do gležnjev, če ne še več. Tudi na SP pred dvema letoma v Seefeldu je bilo čez dan sončno in toplo, vendar so bile noči mrzle in snežna podlaga je bila zelo kompaktna. V Oberstdorfu je ponoči okoli ničle ali kakšna stopinja manj, podnevi pa je termometer, ki smo ga imeli pred dnevi na soncu, kazal kar 32 stopinj Celzija,« se je iz Oberstdorfa glasil uvodni raport Nejca Brodarja, glavnega trenerja slovenske reprezentance. Prepričan je, da ne obstaja snežna podlaga, ki bi zdržala tako močan pritisk sonca, še posebej pa ne sprinterska proga, ki je kar 95-odstotno na soncu.

Brodar pričakuje, da bodo prireditelji ustrezno solili progo in vsem omogočili enake pogoje za nastop. Reprezentančni servisni službi pri pripravi smuči in mažah popolnoma zaupa, prav tako svojim tekačem in tekačicam. »Do tekem se morajo čim bolj sprostiti in umiriti glave, najti morajo svoj notranji mir, sočasno pa biti čim bolj sproščeni. Skupaj z dobrim treningom je to recept za doseganje najboljših rezultatov,« meni Brodar. Predvsem zaradi vrhunskih dosežkov Lampičeve in Urevčeve so pričakovanja slovenske javnosti zelo visoka, kar prinaša tudi dodatno breme in pritisk: »Tekmovalci in tekmovalke znajo s svojimi izkušnjami prenesti tudi pritisk. Z moje strani seveda ne bo nobenih pritiskov. Vemo, česa smo sposobni, toda prvenstvo je specifično tekmovanje. Ne bi napovedoval kolajn, a verjamem, da ne bomo – tako kot nismo že celotno sezono – razočarani.«

Globus ji pomeni več kot kolajna

Prva slovenska zvezdnica Anamarija Lampič je že prejšnji četrtek prišla v Oberstdorf, kjer je bila na pripravah tudi pred mesecem dni, in takoj doživela prvi šok. »Sneg je povsem drugačen kot takrat, ko ga je bilo meter in pol, zdaj pa ga je bolj malo. Poleg tega je južen in se zelo udira. Ker sem velika in precej težka, je zame še huje. Moti me tudi vročina, ki je šok za vse. Še prejšnji teden sem bila na pripravah v Planici na minus desetih, dvanajstih stopinjah Celzija, v Oberstdorfu pa je plus 15 in več. Zaradi visokih temperatur je zrak tako suh, da ti 'posmodi' pljuča in grlo. Tega me je najbolj strah, kajti v tej sezoni še nisem imela tako pekočih pljuč kot tukaj. Visoke temperature te poleg tega tudi bolj utrudijo kot mraz, loti se te nekakšna spomladanska utrujenost,« ocenjuje Anamarija Lampič.

A za negativnim šokom je prišel tudi pozitivni – 25-letnica iz Valburge je predčasno osvojila mali kristalni globus v točkovanju sprinta v svetovnem pokalu. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je uradno potrdila, da po SP do konca sezone ne bo več sprinterskih tekem, tako da je postala druga Slovenka v zgodovini z malim kristalnim globusom: pred njo je to trikrat (v sezonah 2007/08, 2008/09 in 2010/11) uspelo Petri Majdič. »Mali kristalni globus mi pomeni več kot kolajna na SP. Za globus moraš imeti dobre rezultate in se bojevati celotno sezono, na prvenstvu gre le za eno tekmo ali dve. A kolajna na SP bi bila le bonus,« meni Lampičeva, ki bo poleg današnjega posamičnega sprinta zanesljivo nastopila tudi na nedeljskem ekipnem sprintu z Evo Urevc, o morebitnih dodatnih nastopih pa se bo odločala glede na formo, počutje, progo, sneg…