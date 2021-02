Bogat spored sedmih tekmovanj v smučarskih skokih bodo začele ženske drevi ob 17. uri z bitko za kolajne med posameznicami na srednji skakalnici. Slovenija je zaradi uspešne sezone v vlogi velikega favorita. Nika Križnar vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, Ema Klinec je četrta, Slovenija je premočno v vodstvu tudi v pokalu narodov. Odlično formo so potrdile sinoči v kvalifikacijah: 3. Klinec (98 m), 4. Brecl (102 m), 5. Križnar (98,5 m), 18. Bogataj (91,5 m), zmagala pa je Japonka Sara Takanaši (103 m).

Slovenke še brez kolajne na svetovnih prvenstvih

Slovenke še nimajo kolajn s svetovnih prvenstev. Ženska vrsta je neposredno s tekme v Rasnovu dopotovala v Oberstdorf, kjer jo je pričakalo toplo vreme, ki pa naj ne bi imelo vpliva, saj bodo vse tekme pozno popoldne in zvečer pod žarometi. »Pričakovanja so velika. Svetovno prvenstvo je tekmovanje presenečenj. Upam, da bomo na pravi strani. Trdo smo delali in dekleta so dobro pripravljena. Ostati moramo mirni. Zaupam jim, da se bomo po tekmah veselili,« je bil jasen glavni trener Zoran Zupančič, ki je znan po tem, da zahteva red in disciplino.

Največ oči je uprtih v nosilko rumene majice Niko Križnar, ki je na letošnjih devetih tekmah dosegla dve zmagi, tri druga in eno tretje mesto, najslabša uvrstitev pa je deseto mesto na domači tekmi v Ljubnem. »Na tekmi mi manjka še kanček sproščenosti, saj na treningih delam še lepše skoke. Kakovost skokov nadgrajujem iz tekme v tekmo. Pristop k tekmi bo enak kot v svetovnem pokalu. Če bom osvojila kolajno, jo bom proslavila z vriskanjem v izteku. Pravi užitek so zame ekipne tekme, na katerih se še bolj sprostim,« je napoved 20-letne Nike Križnar. Zgovorna in vedno nasmejana Gorenjka je izjemno samozavest razkrila ob odgovoru na vprašanje, katere so njene največje tekmice: »Upam, da sem jaz njim konkurenca in ne one meni.«

Ema Klinec, ki je perfekcionistka, optimizem gradi na dobrih skokih na zadnji tekmi v Rasnovu. »Na vsaki tekmi se naučim kaj novega in tako tudi osebnostno napredujem. Pripravljenost je dobra, ostati moram mirna in zbrana na nalogo ter poslušati trenerja,« razmišlja Ema Klinec. Urša Bogataj še niha iz tekme v tekmo, kar je pričakovano, saj se vrača po težki poškodbi kolena. Jerneja Brecl, ki je bila v interni tekmi za četrto mesto v ekipi boljša od Špele Rogelj, potrjuje dobro formo, potem ko je bila tretja na mladinskem svetovnem prvenstvu.