Nellie, Camille, Clara, Sava, Jolanda…

Za Američanko Nellie Bly, s pravim imenom Elizabeth Cochran, sem prvič slišala lani, v napovedniku za film Deset dni v norišnici, nekakšni različici Leta nad kukavičjim gnezdom. Po njeni istoimenski knjigi, objavljeni leta 1887, so ga posneli leta 2015. Konec 19. stoletja so ženske s psihičnimi težavami, pravimi ali pripisanimi, v New Yorku zapirali v trdnjavo na otočku Blackwell, danes Roosevelt. Tam so jih – sadistični zdravniki in poceni delovna sila iz bližnje ženske kaznilnice – »zdravili« s preizkušenimi pripomočki iz arzenala totalitarnih ustanov. Pacientke niso smele brati ali se pogovarjati; pretepene, sestradane in zlorabljane so se lahko borile le za golo preživetje.