Andrej Stopar: Ameriški rubikon (Goga, 2020) Andrej Stopar je dolgoletni novinar in urednik RTV Slovenija, tudi njen dopisnik iz ZDA. Njegov Ameriški rubikon je tako serija majhnih zgodb, portretov ameriškega vsakdana in analize političnih spletk, s katerimi oriše tektonske družbene spremembe, ki so nastale v samo štirih letih predsedovanja Donalda Trumpa. Avtorjev slog, ki niha med publicistiko in literaturo in je prav toliko preudaren kot sarkastičen, spominja na pisavo legendarnega poljskega poročevalca Ryszarda Kapuścińskega.

Marko Golja: Prepozno, pozneje (LUD Literatura, 2020) Prepozno, pozneje je druga knjiga kratke proze Marka Golje, uveljavljenega radijskega novinarja, ki je pred leti izdal že zbirko Morda. Tudi tokrat je v ospredje postavil moške like, največkrat srednjih let, bodisi junake bodisi tiste, ki se zaradi pomanjkanja znanja, spretnosti ali moči vedno znova soočajo s šibkostjo in neuspehi. Petnajst zgodb – nekatere povezujejo isti liki – je zapisanih v dinamičnem slogu, v raziskovanju odnosov med junaki preizkuša avtor različne žanrske obrazce.

Radka Denemarková: Spalne hibe (Kud Police Dubove, 2020) Čehinja Radka Denemarková je pozornost zbudila že s prvencem Jaz pa vprašam, kdo to tolče, pa denimo z romanoma Denar od Hitlerja in Prispevek k zgodovini radosti. Spalne hibe so njena črna komedija z groteskno fabulo – glavne osebe, za katere po smrti nihče ne ve, kaj z njimi, so obtičale v vmesnem nadstropju med življenjem in smrtjo. Junakinje so tako prisiljene rekapitulirati lastno življenje in med drugim pretehtati družbeno vlogo ženske in pisateljice. Prevod Tatjane Jamnik.

Ajshil: Peržani; Vklenjeni Prometej (Znanstvena založba FF ULJ, 2020) Ob jubileju Kajetana Gantarja (1930), klasičnega filologa in prevajalca, ki je s svojim delom pustil neizbrisen pečat, je izšel ponatis njegovih monumentalnih prevodov dveh ključnih del klasične antike. AjshilovVklenjeni Prometej je njegov prevajalski prvenec iz leta 1962, tokrat izhaja skupaj z Ajshilovo tragedijo Peržani. Slavljenec je izdaji dodal izčrpno spremno besedo o izvoru tragedije, portret prevajalca je dodal Brane Senegačnik.