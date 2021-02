Padel nov februarski temperaturni rekord

Rekordno visoke temperature za februar se nadaljujejo, danes je bilo najtopleje na Primorskem. V krajih Dolenje in Bilje so izmerili 25,3 stopinje Celzija, kar je nov februarski rekord. Temperature so bile še višje kot v torek, ko se je na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, ogrelo do 21 stopinj.