Obsojen vodja Islamske države v Nemčiji

V Nemčiji v mestu Cello se je včeraj končal še en odmeven proces, in sicer proti Iračanu Abuju Valaju (37 let), hodži in pridigarju v mošeji v Hildesheimu, ki je veljal celo za vodjo teroristične skupine Islamska država v Nemčiji. Pred aretacijo leta 2016 je njegova sporočila na youtubu spremljalo tudi 40.000 ljudi, samo iz Hildesheima pa je odšlo na džihad v Irak in Sirijo 26 mladih ljudi. Dva med njimi sta v Iraku izvedla smrtonosni samomorilski napad. Nemško sodišče ga je spoznalo za krivega širjenja islamističnega terorizma med mladimi in obsodilo na deset in pol let zapora. Na štiri do osem let zapora so obsodili njegove sodelavce. Med njimi je nemški državljan Boban Simeonović (40), čigar starši so iz vzhodne Srbije, ki je pomagal rekrutirati mlade za Islamsko državo. V stanovanju njegovega dekleta v Dortmundu je leta 2016 večkrat prenočeval Tunizijec Anis Amri, član Abujeve mreže, in je decembra 2016 na berlinskem božičnem sejmu ubil 12 ljudi, nekaj dni zatem pa umrl pod streli policistov v Milanu.