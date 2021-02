Naj vojaki res berejo magisterij in diplomo ministra Tonina?

Slušatelji častniške šole Slovenske vojske so januarja od politikov slišali predavanja, da je Janez Janša najboljša izbira za Slovenijo, dobro študijsko čtivo pa sta diploma in magisterij ministra za obrambo Mateja Tonina. Politični vrh zanika očitke, da so predavanja vojakom izkoristili za strankarsko propagando.