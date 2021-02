To je neverjeten dosežek že zato, ker je z anonimnega profila obračunavala ne samo s prav tako neznanimi tviteraši, ampak je pod vzdevkom Kopriva veselo debatirala z novinarji, uredniki in predvsem ali zlasti s svojimi političnimi nasprotniki. Ki so v času njenih tvitov sedeli, recimo, dve klopi v parlamentu proč od nje; glede na njene hitre prste se ne bi čudili niti, če jo je kot Koprivo kdaj zaneslo in je polemizirala tudi s prvim tviterašem Slovenije, sicer znanim po funkciji predsednika vlade in SDS.

Prav slednje pa je v vsej zgodbi še najbolj šokantno: doslej smo bili prepričani, da znamenito klet na Trstenjakovi (sedež SDS), od koder prihajajo vse anonimne politične vojne na twitterju, res upravljajo naivni, štiri evre na uro plačani študenti. Jerajeva pa nam je razkrila, da v kleti v bistvu v prostem času dežurajo kar poslanci SDS, ki najbrž tam oddelajo manjkajoče ure ali v najboljšem primeru pridelajo kako naduro, da si popravijo skromne poslanske prihodke.