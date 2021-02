Ali sta ti dve politični »voditeljici«/»prvakinji« res tako politično naivni, da ne vidita, kako to ustreza edino Janši in Pahorju?

Ali jima za presojo o (ne)sodelovanju ne zadostujejo zavržna dejanja Janševe vlade, ki se vrstijo s tako naglico, da jim je nemogoče slediti, niti si jih ni mogoče zapomniti? Le v s-/opomin nekaj zadnjih prispevkov k drvenju v brezno avtoritarnosti in brezupravja, ki ga podpirajo kolaborantski poslanci strank SMC in DeSUS (glej sonet našega velikega pesnika Borisa A. Novaka »Sonet Repatec – O izdajalskih poslancih z veliko začetnico P«). Očitno bosta po novem to vlado s podpisom sporazuma o sodelovanju podpirali tudi stranki SAB in SD. Tako bosta pritrdili Pahorju, da »ta vlada dela dobro«, in s tem implicitno podprli vse njene rabote – tako prejšnje kot nedavne:

– Kadrovski cunami v zdravstvenih ustanovah.

– Brutalna politična eksekucija dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), samo zato, ker je postavil Janšo na laž. No, in zato, ker ni popolnoma ustregel zahtevam podpornikov SDS v majhnih zasebnih raziskovalnih ustanovah, da bistveno zniža kriterije za dostop do javnih sredstev.

– Posledično blokiranje nujno potrebnega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, katerega pripravo je v konsenzualnem sodelovanju s številnimi deležniki zelo kvalitetno vodil prav dr. Gašparič (zanimivo bi bilo izvedeti, kaj ob tem misli oziroma občuti ministrica Kustečeva, ki je svojega »prijatelja« Gašpariča zvabila na MIZŠ z direktorskega mesta na Inštitutu za novejšo zgodovino in ga nato hladno žrtvovala).

– Kadrovsko obglavljenje vodij direktoratov na MIZŠ.

– Že druga »kazenska kolonija« za neprijetne preiskovalce na NPU.

– Sramotenje novinarke in portala Politico.

– Anonimni spletni tviterski profil Alenke Jeraj, članice ožjega vodstva SDS, ki očitno kaže na mrežo anonimnih profilov, ki podpirajo stranko SDS in napadajo kritike te stranke.

– Neprofesionalna, manipulantska in hujskaška anketa SDS v slovenskih gospodinjstvih.

– Prepoved izražanja političnih mnenj na sicer dovoljenih druženjih do 10 ljudi.

– Ukomova prepoved javnih nastopov ministrov in neodvisnih ekspertov s področja pandemije.

– Skrivanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost pod oznako »interno« in preprečevanje sodelovanja opozicije pri njegovem ocenjevanju in dopolnjevanju.

Ali, kot je to strnil naš vidni ustavni strokovnjak dr. Andraž Teršek: »Od marca 2020 vladajo in gospodarijo skorajbrezpravje, patologija, izničenje minimalnih standardov pravne in politične zaščite temeljnih človekovih pravic in svoboščin, odvzem svobode, psihično trpinčenje, čustveno mučenje, laganje, zapeljevanje, zavajanje, manipuliranje, prilaščanje, kraje, podkupovanje, izsiljevanje, vsiljevanje, prisiljevanje, protiustavnost, nezakonitost, policizem, mafijskost, prikrojevanje in konstruiranje, strašenje, grožnje in kaznovanje.«

Ali imenovanima strankarskima prvakinjama res ni jasno, da vsako sestankovanje in kolaboriranje s to vlado prispeva po maniri nacionalne TV k sterilni podobi uravnoteženosti med vlado in opozicijo KUL, med domobranci in partizani, med toksičnim nacionalizmom in spoštljivim internacionalizmom, med avtoritarno in demokratično vlado, med zlorabljanjem protikoronskih ukrepov in participativnim spopadanjem s pandemijo, med »državotvorno« kulturo in kulturo kot tako?

Ali res ne vidita, da vsako sodelovanje z Janševo vlado ponižuje in uničuje njene »partnerje«, kar jasno kažejo zavrnjene politične in zakonodajne iniciative koalicijske stranke SMC, kadar ta skuša uveljavljati svoje programske cilje, ki so v nasprotju z Janševimi?

Dr. Peter Tancig Ljubljana, Črnuče