že lani sem opozoril na neprofesionalnost, neodgovornost in nesposobnost postavljanja pravilne diagnoze širjenje covida-19; opozoril sem tako ministrstvo za zdravje kot za delo, tudi direktorja NIJZ Milana Kreka. Od vas, ki vodite državo, bi pričakoval vsaj to, da se potrudite razumeti bistvo problema. Tedaj, ko ste prvič odstopili pošto z mojim opozorilom o ignoranci ministrstvu za zdravje (MZ), bi si morali vzeti čas in razumeti, da bi lahko Slovenija po zelo kratkem testiranju treh tednov svetu dala jasne rezultate glede tega, kakšne so lahko pozitivne posledice, če preprečimo, da izdihani zrak okuženih oseb ostaja v zaprtih prostorih. Ampak ne. Še vedno tišina. Še vedno niti delček tega, da to, na kar opozarjam, preverite in vidite, ali drži.

Eno leto, skratka, opozarjam vse institucije, a brez učinka, na napačen pristop k omejevanju širjenja virusa. Vse, kar se širi aerobno, po zraku, se deli v dve fazi. Prva faza: dokler so stvari v zraku, so v celoti odvisne od gibanja zraka. S tem se ukvarjajo fizika, strojništvo, arhitektura za objekte, industrijsko oblikovanje za produkte.

Druga faza pa nastopi, ko virusi, bakterije, delci, plini v telo vstopijo. Tedaj nastopi medicina, pozneje kemija skozi zdravila. Vse ukrepe zdaj izvajajo strokovnjaki iz druge faze, ko je okužba že nastala. Bistvo pa je, kako preprečiti nastanek okužbe.

Druga stvar so maske. Nisem proti njihovi uporabi, sem pa proti poneumljanju ljudi o njihovem učinku. Za nakupe mask ste odšteli več kot sto milijonov, za prisilno odvajanje zraka iz sob v domovih za ostarele (DSO) pa niti centa. Eno leto. Ali skoraj 2100 smrti!

To, da ljudem v zaprtih prostorih ne omogočate dihanja čistega zraka, je enako temu, da ljudem ne omogočite recimo najhitrejšega dostopa do nujne medicinske pomoči. Dr. Bručan je dosledno podpiral uvedbo motorjev za reševanje, ki jih je potem uvedel dr. Keber. In delajo še danes. 21 let. Tu pa v enem letu niti en vaš podrejeni v vladi ni v stanju omogočiti niti testiranja tega, kako je mogoče zmanjšati širjenje okužb v zaprtih prostorih.

Pozivam vas, da takoj omogočite vsaj testiranje prisilnega odvajanja zraka iz zaprtih prostorov najprej v DSO in v ambulantah. Ja, zračenje je tudi koristno, to so začeli predlagati tudi omenjeni vaši podrejeni na institucijah, vendar je razlika v tem, da je dihanje kontinuirano, zračenje pa ne more biti, če ni avtomatizirano. In upoštevajte dejstvo, da je devet desetin gospodarstva mogoče z ustreznimi ukrepi spraviti v delo v enem tednu. Ne samo v Sloveniji.

Potrebujemo samo to, da svojim ljudem naložite, da sprejmejo ustrezne poteze in upoštevajo dejstva. Stvari namreč delujejo zelo preprosto, tako kot vam doma v kopalnici deluje ventilator, v kuhinji pa se to imenuje napa. V gospodarstvu je vse to povsod, od mizarstva pa do najzahtevnejše proizvodnje, nekaj povsem običajnega in normalnega. To ni nikakršna nanotehnologija, gre samo za to, da se virusom, ki ostanejo v izdihanem zraku, prepreči kuženje drugih.

Vsi DSO v državi so energetsko sanirani, pomeni, da imajo vodo in zrakotesna okna, kjer je vse zatesnjeno. Nihče od gradbenih inženirjev ali arhitektov, če so vodili adaptacije, pa ni pomislil na zrak. V šolah je rešitev poceni, preprosta in hitra, ker imajo visoke strope. V DSO enako. Težje je v zdravstvenih domovih, kjer pa obstaja tudi možnost nameščanja filtrirnih enot.

Vse to lahko udejanjimo takoj. Redkokdaj smo v nečem pred preostalim svetom, zdaj, z diagnozo problema, pa smo celo pred WHO. Boste ukrepali?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap