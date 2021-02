Nezaupanje javnosti v dobronamernost in učinkovitost ukrepov je še dodatno zaostrila porazna komunikacija. Drugi, jesensko-zimski val epidemije je bil napovedan pol leta vnaprej. Povsem nerazumljivo je, da se v teh šestih mesecih vlada ni pripravila na sledenje stikom, da bi lahko vedeli, kje in kako se virus širi, in na tem utemeljili in izvedli ustrezne ukrepe.

Tisoče ljudi, ki bi jih v kratkem času lahko usposobili za sledenje stikom, sedi doma! Neodgovorno in nekompetentno je, da ni bil pripravljen načrt testiranja in ločevanja zdravih od okuženih v domovih za starejše občane. Ta najbolj ranljiva skupina je za to nekompetentnost plačala največ. Ob brutalnem uveljavljanju politične agende, ki z epidemijo nima ničesar, se da opisati zadnje leto delovanja politike z enim izrazom: brutalna nekompetentnost.

Zagotovo je nevarnost, da začasni ukrepi postanejo trajni. Politika nas je kot žabe skuhala do te mere, da smo sprejeli ukrepe, ki bi se še pred letom dni zdeli povsem nemogoči. Potem pa vrže kost in se veselimo, da smemo v sosednjo občino. Večer v nedeljo