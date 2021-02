»Ne poznam vašega odvetnika, niti v spisu nimam njegovega pooblastila,« je sodnica Alenka Jazbinšek Žgank dejala Niku Starihi, ki so ga morali na celjsko sodišče pravosodni policisti pripeljati z Doba, kjer že prestaja zaporno kazen. A Stariha, ki bi se moral zagovarjati zaradi napada na pravosodne policiste v celjskem zaporu, kjer je konec oktobra 2019 v izgredu povzročil tudi materialno škodo, je sodnici ugovarjal, da so mu kršene pravice, pa čeprav prisotnost odvetnika, kot ga je opomnila sodnica, v njegovem primeru ni nujna. »Menim, da ste od julija lani, ko ste bili tu, pa do danes imeli dovolj časa, da bi si odvetnika priskrbeli, če bi to res želeli,« je bila odločna sodnica.

Stariha pa je še naprej ugovarjal, češ da je bil skoraj tri mesece na Dobu v karanteni zaradi covida-19, tako da mu je bilo onemogočeno kakršno koli urejanje stvari, tudi iskanje odvetnika. A sodnica je vztrajala, da bo predobravnavni narok opravila, saj ga je razpisala že petič. »Ocenjujem, da pogoji za to so, zato vas pozivam, da se izjasnite o krivdi,« je dejala. A je obdolženi kar vztrajal pri svojem, sodnica pa ocenila, da gre z njegove strani za zlorabo procesnih pravic. Zatem je vprašal, ali lahko iz protesta zapusti sodno dvorano, saj da ob »takih pogojih ne bo prisoten na naroku«. Ko mu je pritrdila, je vstal in pravosodna policista sta ga odpeljala nazaj na Dob.

Nestrpen do policistov in drugih

Niko Stariha je stari znanec mož v modrem, ki se je že večkrat znašel v postopkih zaradi nasilnega vedenja in groženj. Da ga v sodni dvorani moti tudi prisotnost novinarjev, je včeraj pokazal z dvignjenim sredincem, ko smo ga fotografirali.

Čemu bi se včeraj sploh moral zagovarjati? Konec oktobra 2019 so ga iz zapora na Povšetovi v Ljubljani, ker je poskušal zabosti pravosodnega policista, prepeljali v celjski zapor, kjer pa je še isti teden povzročil nov incident, ki bi se lahko za pravosodne policiste končal tudi tragično. Pred vrata svoje sobe je najprej zvlekel posteljo, stol in garderobno omaro, zatem pa paznike, ki so se poskušali prebiti noter, obmetaval s kosi razbitega stekla. Medtem ko so se trudili, da bi odstranili ovire, je Stariha s stene odtrgal straniščno školjko s kotličkom vred in v sobi povzročil poplavo. A tudi to še ni bilo vse – iz stene je želel izruvati tudi električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo v sobi. A ga je paznikom, na srečo, le uspelo obvladati. Po incidentu so ga namestili v posebno sobo. Ker se tudi tam ni umiril, so ga odpeljali na forenzični oddelek mariborske psihiatrije.

Je pa Stariha v preteklosti tudi že v rodnem Črnomlju s pobojem grozil policistom in komandirju, pa tudi lastni sestri. Kako nepredvidljiv in nagle jeze je, priča tudi dogodek izpred petih let pri eni od hiš v Črnomlju. Ko je šel mimo, ga je zmotil pasji lajež. V jezi je preskočil ograjo in želel obračunati s kosmatincem, ki mu je ubežal, nato pa ga je prestregel lastnik, ki ga je Stariha po glavi mahnil z dva metra dolgo desko. A je lastniku nasilneža uspelo pridržati do prihoda policistov, ki jih je medtem poklicala na pomoč njegova soproga.