Z zaslišanjem prič se je nadaljevalo sojenje (nekdanjim) policistom, ki so obtoženi, da so novembra 2015 snovali sindikalno zaroto proti takratnemu ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju. »Žalil nas je v medijih, zaničeval je naš poklic. Zato sem se čutil užaljenega, nisem pa se mu hotel zaradi tega maščevati,« je pričal Bojan Žnidaršič. Kot namestnik regionalnega sindikalnega predstavnika PU Koper je bil takrat tako kot obtoženi sindikalisti Zoran Petrovič, Vojko Marguč, Denis Kadirić, Dušan Raj in Miha Sakač član zasebne facebook skupine, znotraj katere naj bi potekali pogovori o ustavitvi Koprivnikarja, ko se bo vračal s koncerta svoje rock skupine v Loškem pubu v Škofji Loki. V pričakovanju, da bo »napihal«, ga je patrulja res ustavila, a je alkotest pokazal pod dovoljeno mejo. Koprivnikar, trdi tožilstvo, ni bil ustavljen zaradi prekrška ali česa drugega kaznivega, zadaj naj bi bili sindikalni interesi. Takrat so namreč policisti stavkali, kar je minister kritiziral.

Govorice o substancah Tožilka Mojca Gruden očita Marguču, da je preostale obvestil o koncertu in dajal nasvete, kako naj izvedejo postopek. Petrovič naj bi objavil fotografijo ministrovega avta, Raj pa Kadiriću in Sakaču obljubil vikend paket v termah, če bosta patrulji odredila ustavitev Koprivnikarja, kar sta tudi storila. Žnidaršič je včeraj povedal, da jih je že septembra Petrovič, takrat predsednik Sindikata policistov Slovenije, opozoril, da bodo morali biti med stavko zelo previdni, ker ga hočejo vreči s policije. Glede fotografije ministrovega avta je dejal, da je bila objavljena že par tednov prej. Na svetu sindikata je bilo namreč govora, da je bil nakup BMW netransparenten, da je bil kršen zakon o javnih naročilih in da bi bilo treba opozoriti pristojne, na primer KPK. Pa da je bilo vozilo očitno izbrano po ministrovih željah – zaradi prevoza deske za surfanje v karavan izvedbi. Žnidaršič je večkrat slišal, da Koprivnikar na »špilih« rad preveč spije, nekdo pa je omenil tudi »druge substance«. Po tem, ko so na facebooku objavili, da je minister napihal le 0,25 promila, se je Žnidaršič odzval, da je »noč še mlada«. »Zaradi tega in komentarja, »če sledi kaka nagrada za trud«, za katerega se ne spomnim, da sem ga napisal, sem dobil opomin pred odpovedjo,« je izjavil.