Električna in tovorna kolesa so v evropskih mestih vse bolj priljubljena. Pogosto nadomestijo drugi ali celo edini avto v družini in zmanjšajo gnečo na cestah, kar je tudi ambicija Ljubljane. V Ljubljanski kolesarski mreži so prepričani, da bi subvencije spodbudile nakup električnih in tovornih koles, ki so posebej uporabna v mestih. »V Veliki Britaniji so izračunali, da bi subvencija v višini okoli 300 evrov podvojila prodajo e-koles. Izračunali so tudi, da je subvencija za e-kolesa dvakrat bolj učinkovita kot za e-avtomobile v smislu stroška prihranka izpustov CO2,« pravijo v društvu, kjer opozarjajo, da je subvencioniranje še posebej učinkovito, če ob tem oblasti poskrbijo še za kakovostno kolesarsko infrastrukturo: kolesarske steze, varne kolesarnice in polnilna mesta.

V društvu ne razumejo, zakaj država že leta subvencionira nakup električnih avtomobilov, ki ne naslavljajo vprašanj prometnih zastojev, varnosti na cesti in dostopnosti za vse sloje prebivalcev, za električna kolesa pa se po drugi strani nikoli ne najde sredstev. V začetku lanskega leta je sicer kazalo, da bo država nekaj denarja za električno mobilnost kolesarjev vendarle namenila, saj so na ministrstvu za okolje in prostor pod vodstvom Simona Zajca v kar 350 milijonov evrov težkem programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za obdobje 2020–2023 za subvencioniranje nakupa električnih in tovornih koles namenili dva milijona evrov.

Vizjak ustavil razpis Prednosti električnih in tovornih koles so takrat ugotavljali tudi na ministrstvu, saj so v obrazložitvi programa sklada zapisali: »Električna in tovorna kolesa so lahko bolj trajnostna rešitev za mobilnost na neravninskih območjih, za premagovanje večjih razdalj in za osebe s fizičnimi omejitvami. So nadomestilo osebnih avtomobilov za dnevne poti in omogočajo zmanjšanje stroškov, povezanih z lastništvom avtomobila.« A z novo vlado je na ministrstvu, ki ga je prevzel Andrej Vizjak, hitro zavel nov veter, ki kolesarjenju ni ravno naklonjen. Čeprav je bil v lanskem letu za spodbude za nakup električnih koles predviden le milijon evrov ali 0,9 odstotka letne porabe sklada, so na ministrstvu odločili, »da je treba začasno zaustaviti izvajanje določenih ukrepov, ki v zaostreni situaciji ne bi v zadostni meri prispevali k ciljem sklada za podnebne spremembe«. A bojazen, da subvencioniranje koles ne bi prispevalo dovolj k ciljem sklada, je nenavadna, saj so na ministrstvu v obrazložitvi ukrepa navajali ravno velike koristi, ki jih ta prinaša, in to predvsem na »področjih, ki jih določa evropska zakonodaja in na katerih ima Slovenija zaostanke pri izvajanju, to je v sektorju promet, in sicer z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov«. »Ukrep bo prispeval k blaženju podnebnih sprememb. Izračuni kažejo, da bi bilo na letni ravni do 4504 kg CO2 ustrezno manj izpusta toplogrednih plinov,« so še zapisali na ministrstvu.