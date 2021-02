Kandidata, ki ju je predlagala ministrica, ne dobita zelene luči vlade. Gre za specializirana tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, ki ju predlaga državnotožilski svet in imata pozitivno mnenje tako generalnega državnega tožilca kot vodje specializiranega tožilstva, poroča Radio Slovenija.

Neuradno naj bi kandidatoma po poročanju Radia Slovenija nasprotoval premier Janez Janša. Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim tudi zaradi preiskovanja Janševega premoženja.

Iz Bruslja prihaja jasno sporočilo, naj Slovenija čim prej potrdi dva slovenska člana evropskega javnega tožilstva. Naše zavlačevanje namreč resno ogroža začetek delovanja evropskega javnega tožilstva v Sloveniji, ki bi moralo začeti delovati s 1. marcem, poroča 24ur.

»V ta namen je bil komisar Reynders v zadnjih mesecih v stiku z več kolegi v državah članicah in je več ministrom poslal tudi pisma, da jih spodbudi k hitremu dokončanju nacionalnih postopkov, ki so v teku, nenazadnje tudi potrebnih nominacij za pooblaščene tožilce,« so pojasnili po poročanju spletnega portala. Tako je komisar pismo 15. februarja poslal tudi v Slovenijo, so še dodali.

Evropsko javno tožilstvo je novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu, ki bo pristojen za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU.