V Ukomu so zapisali, da so 27. januarja izpolnili vse obveznosti do STA v skladu s pogodbo za opravljanje javne službe za lansko leto. Ob tem pa opozarjajo, da direktor STA Bojan Veselinovič vse do danes ni poslal zahtevanih dokumentov, kar bi po navedbah Ukoma moral poslati v skladu s podpisanimi obveznostmi iz pogodbe. To je sicer Veselinovič podpisal z nekdanjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc.

»V pogodbi za opravljanje javne službe za leto 2020 je bilo sicer jasno navedeno, da je Ukom predstavnik ustanovitelja, Veselinovič se je s tem dejstvom strinjal, ko je s strani Ukoma prejemal denar, ni pa se s tem dejstvom strinjal, ko bi moral Ukomu izročiti finančno dokumentacijo,« navajajo v vladnem uradu za komuniciranje.

Z zadnjim plačilom se je kakršno koli pogodbeno razmerje med Ukomom in STA končalo, zato se po oceni Ukoma »zdi skoraj neverjetna situacija, da je Veselinovič za dejavnosti, ki jih je opravljal v januarju, poslal račun v višini 169.000 evrov na Ukom«.

Ob tem navajajo, da »Ukom seveda nima nobene pravne osnove, na podlagi katere bi lahko plačeval račune, ki mu jih pošiljajo podjetja, s katerimi nima urejenega pogodbenega razmerja«, zaradi česar so morali plačilo računa zavrniti.

Sedmi protikoronski zakon, ki je bil sprejet konec lanskega leta, sicer določa, da STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, iz državnega proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA.

V današnjem sporočilu so dodali, da če se bo izkazalo, da si je Veselinovič premislil in Ukom priznava kot »predstavnika ustanovitelja«, bo Ukom pripravil novo pogodbo, na podlagi katere bo mogoče v skladu s slovensko zakonodajo izvesti financiranje STA. »Žal do danes direktor Veselinovič ni izrazil nobenega interesa, da bi se ta pogodba sklenila,« trdijo pri Ukomu.

Po drugi strani pa je bil prav podpis pogodbe, v kateri je Ukom opredeljen kot predstavnik ustanovitelja, bil razlog, da je Ukom kazensko ovadili Plavšak Kranjčevo in Veselinoviča. Kot so v Ukomu pojasnili 14. decembra, je Plavšak Kranjčeva podpisala pogodbo v imenu Ukoma kot predstavnika ustanovitelja družbe STA, za kar pa Ukom in posledično zakoniti zastopnik ni imel pooblastila. Veselinovič pa jo je podpisal vedoč, da jo sklepa z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja STA.

Iz Ukoma so danes še sporočili, da so ves čas potekali dogovori za sklenitev tržne pogodbe s STA. Tako trdijo, da je Ukom 4. januarja na STA naslovil prošnjo za posredovanje cenika tržnih storitev STA, medtem ko so od STA prejeli nepopoln cenik 1. februarja, popolnega pa po ponovnem pozivu Ukoma 4. februarja.