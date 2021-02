Kot poročajo Slovenske novice, naj bi prejeli anonimno pismo, v katerem avtor trdi, da je zaradi vnosa novega koronavirusa zaprt oddelek za nevrokirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Avtor pravi, da naj bi ga na oddelek prinesel zdravnik, ki naj bi bil prejšnji teden na počitnicah v Namibiji. Po vrnitvi naj bi šel v ponedeljek, le dan po prihodu domov, brez karantene na svoje delovno mesto, zato naj bi zdaj že odpovedovali operacije.

V mariborski bolnišnici o podrobnostih v zvezi z omenjenimi informacijami pojasnil niso dali, je pa vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor Lea Knez v izjavi, ki so jo poslali iz bolnišnice, povedala, da so bili zaradi lokacije, od koder se je zaposleni vrnil, še posebej skrbni in dodatno previdni.

»Zaposleni je na dan, ko je prišel v službo, delal v ambulanti, medtem ko na oddelku skoraj ni bil prisoten in ta nemoteno deluje naprej. Zaradi možnosti južnoafriškega seva smo najtesnejše sodelavce iz posebne previdnosti napotili v izolacijo, obravnavane ambulantne bolnike pa bomo povabili na kontrolno testiranje,« je dejala Knezova.

Kot je dejala, so sicer vsi zaposleni upoštevali navodila uporabe osebne varovalne opreme in socialne distance, ki niso drugačni za nobenega od različnih virov, ki krožijo po svetu. Ali gre morda za južnoafriški sev, ki ga v Sloveniji za zdaj še ni, bo znano v naslednjih dneh, kar jim bo sporočil zunanji mikrobiološki laboratorij, s katerim sodelujejo.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sta doslej potrdila 35 primerov angleške različice novega koronavirusa, je danes povedala direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik, medtem ko južnoafriške in brazilske različice še niso zaznali. Ob tem je Žohar Čretnikova opozorila, da 21 okuženih pred okužbo ni bilo v tujini, torej so se okužili v Sloveniji.