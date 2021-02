Nemška carina je 12. februarja v hamburškem pristanišču v kontejnerjih iz Paragvaja našla 16 ton kokaina. Za podroben pregled kontejnerjev so se odločili, potem ko so opazili "očitne nepravilnosti" na pločevinkah, ki bi morale biti napolnjene s kitom, poročajo tuje tiskovne agencije. "Za plastjo pločevink s pravo vsebino tik za vrati kontejnerja so bile številne pločevinke, ki so bile v resnici napolnjene z drugo vsebino," so navedli na nemški carini. Preiskovalci so odredili raztovor kontejnerjev in v 1700 pločevinkah našli kokain.

"To je največja količina kokaina, ki je bila kadarkoli zasežena v Evropi, in eden največjih posameznih zasegov na svetu," so nemški cariniki povedali o zasegu v Hamburgu. Skupna preiskava nemških in nizozemskih oblasti je nato privedla do odkritja še 7,2 tone kokaina v pristanišču v belgijskem Antwerpnu, so sporočile nemške oblasti.

Danes dopoldne so v povezavi z obema zasegoma na Nizozemskem aretirali 28-letnega moškega.

"S tem udarcem organiziranemu mamilarskemu kriminalu - tudi zahvaljujoč sodelovanju z evropskimi partnerji - je nemška carina znova pokazala svojo moč," je ob tem povedal Rolf Bösinger, ki je na nemškem finančnem ministrstvu pristojen za carino.

Iz Nizozemske medtem poročajo še o zasegu 1,5 tone heroina, kar je prav tako največja zasežena količina drog v tej državi, je danes sporočila britanska nacionalna kriminalistična policija NCA. Droga bi bila na črnem trgu na Otoku po oceni NCA vredna 150 milijonov funtov (okoli 174 milijonov evrov). Pri operaciji so sodelovale belgijska, nizozemska in britanska policija.

V povezavi s tem so 9. februarja na Nizozemskem aretirali pet moških. Dva od njih so medtem že izpustili na prostost, a tudi njiju še naprej preiskujejo, poročajo tuje agencije.