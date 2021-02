Branko Cestnik o tem, da se oblast ne sme navaditi tega, da lahko odpira in zapira cerkve

»Sveta maša je ognjišče. Če ni svete maše, je to tako, kot če v hiši ne bi bilo ognja ali kuhinje, v kateri se zbiramo in je vedno toplo. Zato moramo biti veseli, da imamo to možnost. Z naslova verske svobode imamo pravico do takšnega minimalnega odprtja in to pravico smo tudi uveljavili in argumentirali. Kar je dobro. Če bi se oblast navadila, da lahko ona odpira in zapira cerkve, bi to bilo slabo. Oblast se tega ne sme navaditi.«