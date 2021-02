Sodniki so obsodili 44-letnega Sirca sodelovanja pri zločinih proti človečnosti, saj je v zapor v Damasku jeseni 2011 na mučenje privedel najmanj 30 protestnikov.

Na sodišču še naprej poteka sojenje proti glavnemu obtoženemu 58-letnemu Anvarju Raslanu, ki je bil tudi pripadnik obveščevalne službe. Očitajo mu mučenje najmanj 4000 ljudi v zaporu v Damasku in mu grozijo obtožnice zaradi umora v 58 primerih. Sojenje bo verjetno trajalo še vse do jeseni.

Skoraj deset let po začetku državljanske vojne v Siriji je sojenje prvo na svetu, ki je povezano s kruto represijo nad protestniki s strani režima v Damasku.

Harib in Raslan sta Sirijo zapustila leta 2012 in zaprosila za azil v Nemčiji, kjer so ju aretirali februarja 2019. Sodijo jima po načelu univerzalne jurisdikcije, po katerem lahko sojenje za vojne zločine v neki državi poteka v drugi državi.

Sirski režim je od pomladi 2011 dalje skušal s silo zatreti protivladne aktivnosti opozicije po celi državi, ki so izbruhnili sredi marca. Sirska obveščevalna služba je pri tem imela ključno vlogo. Po navedbah nemškega tožilstva je bil cilj, da z uporabo obveščevalnih aktivnosti čim prej zaustavijo protestno gibanje.