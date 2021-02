Jutri bomo dobavili 25.200 odmerkov cepiva proti covidu-19

V četrtek se v Slovenji pričakujeta dobavi cepiv proti covidu-19 Moderne in AstraZenece, skupaj 25.200 odmerkov, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V marcu pa pričakujejo dobave skupaj 232.335 odmerkov cepiv, od tega 99.450 odmerkov Pfizerjevega cepiva, 30.000 odmerkov Moderne in 102.885 odmerkov cepiva AstraZenece.