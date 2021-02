Woods je bil v torek vpleten v prometno nesrečo, po kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Podrobnosti o poškodbah Woodsa in vzroku za nesrečo policija takoj po nesreči ni razkrila. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da naj bi imel 45-letni športnik, ki okreva po operaciji hrbta, večkrat zlomljene noge in da so se zdravniki odločili za takojšnjo operacijo.

Tudi francoska tiskovna agencija AFP poroča o resnih poškodbah in navaja izjavo policistov, da je imel slavni golfist srečo, da je prevračanje avtomobila sploh preživel.

Lokalni šerif okrožja v Los Angelesu, kjer se je prometna nesreča zgodila, Alex Villanueva, je dejal, da ni videti, da bi bil Woods pod vplivom alkohola ali kakšnih drugih snovi, poroča AFP.

Dodaja še šerifova pojasnila, da v nesreči v zgodnjih jutranih urah niso bila vpletena druga vozila, da pa se je zgodila na strmem odseku ceste, ki je večkrat prizorišče prometnih nezgod, ter da je "Woods vozil hitreje, kot bi bilo normalno".

Policist Carlos Gonzalez, ki je bil prvi na prizorišču nesreče, pa je povedal, da je "velika sreča, da je Woods to preživel", piše AFP. Ta je še poročala, da bi poškodbe ob sicer vse bolj pogostih težavah Woodsa s hrbtenico v zadnjih letih lahko pod vprašaj postavile nadaljevanje njegove kariere.

Ob nesreči je bil sicer Woods pri zavesti, potem ko so ga gasilci rešili iz zverižene pločevine njegovega terenca, pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.

Nemška tiskovna agencija dpa medtem danes zjutraj poročala, da je Woods po operacijah pri zavesti, se normalno odziva v pogovoru in je že v svoji bolniški sobi.

Navaja tudi pojasnila bolnišnice Harbor UCLA, kjer so operacije opravili, da so z operacijami oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.

Na novico o nesreči so se že odzvali številni Woodsovi športni prijatelji in tekmeci. V imenu združenja golfistov PGA pa je komisar Jay Monahan sporočil, da še čakajo na podrobnejše informacije o njegovem stanju, a mu želijo čimprejšnje okrevanje in mu bodo nudili vso potrebno pomoč.