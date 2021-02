Z nocojšnjima tekmama med Atalanto in Realom Madrid ter Borussio Mönchengladbach in Manchestrom Cityjem se bo drevi zaključila prva polovica osmine finala nogometne lige prvakov.

Atalanta – Real Madrid

Tekma proti Atalanti slovenskega reprezentančnega vezista Josipa Iličića bi morala za klub iz Madrida predstavljati svojevrsten praznik, saj bo kot prvi v zgodovini vpisal že stoti nastop v izločilnih bojih lige prvakov. A v taboru trinajstkratnih prvakov je bilo pred odhodom v Bergamo vse prej kot jubilejno. Ekipa je na Apeninski polotok pripotovala z vsega enajstimi standardnimi člani, potem ko je zaradi poškodb po Sergiu Ramosu, Edenu Hazardu, Marcelu, Daniju Carvajalu, Fedeju Valverdeju, Rodrygu Goesu, Alvaru Odriozoli in Ederju Militau za dvoboj dokončno odpadel še prvi strelec Karim Benzema. Španski mediji so hitro izračunali, da so v kraljevem klubu samo v letošnji sezoni zabeležili že neverjetnih 41 poškodb, kar je trenerja Zinedina Zidana prisilo, da je v Italijo s seboj odpeljal tudi pet članov njihovega drugega moštva Castille.

»Real je najuspešnejša ekipa na svetu. Njihovi prihodki in slava so precej večji od naših, prav tako pa so vajeni igranja v izločilnih bojih. Tudi če so nekateri njihovi ključni igralci poškodovani, so zelo nevarni,« ostaja previden strateg Atalante Gian Piero Gasperini, ki se ne ozira na dejstvo, da bo imel Zidane na voljo le 45 odstotkov prvega moštva. »Ko bomo pripotovali v Madrid, želimo še vedno biti v igri za napredovanje. Prva tekma ne bo nič drugega kot zgolj prvi polčas osmine finala,« še pravi 63-letnik.