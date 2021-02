Mislim svoje mesto: Ljubljana na kolenih

Vnedeljo se je družbica, vsa radostna, ker je padla žica okoli Ljubljane, podala na pot. Skorajda bi si na ves glas, kot leta 1977, zapeli tisto znano Si, viaggare, če se ne bi ustrašili marice, ki je drsela mimo nas in nam kazala mrki policijski obraz. Namenili smo se namreč v kar 60 kilometrov oddaljeno mestece, ki ima vse: rečico, galerijo, sonce in krajane, ki te ljubeznivo pozdravljajo, v nasprotju s Primorci, ki so nas v času korone označili za kužno nadlego. A nekaj je bilo tam zares osupljivo za nas, trenutno osvobojene prestolniške arestante: odprta gostilna. Kot Marsovci smo buljili v ljudi, ki so na vrtu in notri delovali kot ljudje iz starih časov: jedli in pili so, klepetali, kot da svet ne bi bil s tečajev.