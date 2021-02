Nepreslišano: Marko Pahor, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Ne tako zelo redko imam pri potezah vladajočih občutek, da določene ukrepe sprejemajo zgolj zato, da naredijo kljukico. »Uresničijo« še eno izmed predvolilnih obljub, pri tem pa pravzaprav niti ni pomembno, ali so jo uresničili v duhu ali zgolj v formi dane obljube. Pri tem nikoli ne naredijo razmisleka, ali je obljuba sploh imela smisel, kajti obljube so pogosto demagoške, a umika pač ne priznajo. In ne me razumeti napak, da menim, da je kriva zgolj tale zadnja vlada – kolikor pomnim, se vse vlade vedejo bolj ali manj tako, če ne zaradi drugega, da bi se izognile temu, da bi jim pozneje kdo očital, da »niso nič naredili«.