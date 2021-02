Na twitterju smo našli profesionalno lektoriran zapis njegovega tvita v angleščini. In nenadoma je postala objava rdeča, z napakami, ki bi se jih sramoval vsak srednješolec. Ker je do predsedovanja Slovenije Svetu EU le še nekaj mesecev in ker na žalost kaže, da nas bo tam predstavljal dotični neznalec angleškega jezika, predlagamo, da s skupnimi močmi zberemo sredstva za hitri tečaj angleščine v alfa stanju. Ker če vrhovni vodja že »serje klamfe«, naj jih vsaj pravilno.