Bliskovito sta krenila v spomladanski del nogometnega prvenstva lokalna tekmeca Olimpija in Domžale. Po sedem točk sta zbrali obe moštvi po treh tekmah in čas je za njuno prvo snidenje v letu 2021. Prestižni obračun za Ljubljansko kotlino bo v Stožicah, kjer se Domžale praviloma počutijo zelo udobno.

Olimpija ne more ubežati pritisku

Ne glede na to, da trener Olimpije Goran Stanković vztrajno odganja pritisk v boju za naslov prvaka, bo prvo mesto na lestvici vedno prinašalo dodatno odgovornost, če ne breme. Ljubljančani so ga v nedeljo občutili v Kidričevem, kjer so po celjskem slavju v Ljudskem vrtu zamudili priložnost, da bi Mariboru pobegnili za štiri točke. Po slabši predstavi in remiju brez golov bo Olimpija tako kot domžalski tekmec iskala sproščeno in tekmovalno držo. Pod vodstvom Stankovića spomladi še ni zabil gola niti podal za zadetek Andrej Vombergar, eden ključnih adutov v boju za državno zvezdico.

Domžale so po izvrstnih zimskih pripravah tako nabrušene, da niso več daleč od uvrstitve na tretje mesto, ki prinaša evropsko vozovnico in priložnost za klubski zaslužek. Moštvu je zrasla samozavest po uspehu nad Taborom tudi zaradi načina, kako so zaostanek v izdihljajih tekme spremenili v zmago. Domžale kažejo veliko željo po zmagovanju in imajo pravo energijo, da lahko postanejo hit spomladi. »Na vsaki tekmi bomo šli na zmago, saj bomo le tako napredovali po lestvici. Spomladi na igrišču potrjujemo napovedi, da želimo v Evropo,« pravi domžalski trener Dejan Djuranović.

Triindvajseti krog bosta že zgodaj popoldne odprla Tabor in Maribor. Vijolični so v krizi po treh tekmah brez zmage. Potem ko se je začel tresti stolček trenerja Maura Camoranesija, je enomesečni suspenz kluba dočakal njegov pomočnik Marko Šuler, ki se je šele pozimi priključil klubu. Štajerci so pred zahtevno nalogo v Sežani. V minuli sezoni so na najmanjšem stadionu lige na dveh tekmah prejeli osem golov in zakockali ubranitev naslova prvaka.