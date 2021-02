Tisti, ki radi zaidejo v tekaške smučine, vedo, da ena najprijetnejših zimskih aktivnosti še zdaleč ni le domena vrhunskih športnikov, ampak je tek na smučeh primeren tako za odrasle v vseh starostnih obdobjih kot otroke, saj ponuja tudi obilo zabave. V letošnjem letu je zaradi ugodnih snežnih razmer ta športna panoga doživela pravi razcvet, tekaško opremo so prodajali za med, na veselje mnogih pa so ob sprostitvi ukrepov ob zajezitvi pandemije končno zaživeli tudi tekaški tečaji. Ti so zelo pomembni za začetnike, ki želijo usvojiti osnove tekaške tehnike, se naučiti tekaškega bontona in skupaj z učiteljem izbrati sebi primerno tehniko teka in opremo. Smučarski tek namreč v grobem delimo na klasično in drsalno tehniko. Za popolnega začetnika je primernejša prva, ki je osnovna in posnema naravno gibanje, podobno hoji. Gre za energijsko manj zahtevno gibanje, na katero prisegajo tako predšolski in šolski otroci kot starejši odrasli. Drsalna oziroma prosta tehnika je hitrejša, primerna za izkušenejše tekače ter zahteva nekoliko več kondicije in spretnosti v smučinah.

Klasična ali drsalna tehnika?

»Vsaka od obeh tehnik zahteva svojo opremo, ki se razlikuje v smučeh, čevljih in palicah. Za klasično tehniko tako uporabljamo daljše smuči, nižje in mehkejše tekaške čevlje ter krajše palice kot pri drsalni,« pojasni demonstratorka teka na smučeh pri Zvezi učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Maja Benedičič in doda, da bomo s smučmi za klasično tehniko težko tekli v drsalni tehniki in obratno. Tekaške smuči izberemo glede na svojo telesno višino in telesno maso, pojasni sogovornica. »Smuči za klasično tehniko naj bodo od 15 do 25 centimetrov daljše od naše telesne višine, za drsalno tehniko pa naj bodo daljše od 10 do 15 centimetrov. Smuči višjega cenovnega in kakovostnega ranga so lažje vodljive tako za začetnike kot izkušene tekače.«

Redno vzdrževanje smuči je zelo pomembno, smuči namreč potrebujejo redno impregnacijo z voskom za drsenje, medtem ko je treba na smuči za klasično tehniko dodatno nanesti oprijemalne maže – parafinske voske ali klistre. Za osnovno impregnacijo smuči potrebujemo prečiščen parafinski vosek, strgalo za drsno ploskev in utor, krtačo, likalnik in ustrezno držalo za smuči – mizo za vpetje smuči. Vse to lahko predstavlja precejšen strošek, zato je obisk smučarskega servisa za nevešče tekače precej ugodnejša izbira. Tekaške smuči za otroke naj bodo na srednjem delu drsne ploskve dodatno obdelane, kar preprečuje drsenje nazaj. Tovrstne smuči so za najmlajše primernejše od smuči, na katere je treba nanesti oprijemalne maže.

Palice naj pri klasični tehniki merijo 85 odstotkov telesne višine tekača, pri drsalni pa 90 odstotkov telesne višine tekača. Kakovostne palice so karbonske, ki so lažje, bolj toge, odzivne in temperaturno stabilnejše od drugih.