Od prejšnjega ponedeljka dalje je na slovenskih smučiščih spet mogoče smučati z negativnim testom na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od sedmih dni. Obenem so padle še meje občin in regij, kar je ob šolskih počitnicah poskrbelo za bolj množičen obisk slovenskih smučišč, pri čemer je sodelovalo tudi lepo vreme.

Varnost na smučišču izhaja iz varnosti posameznikov

Seveda je ob vrnitvi na bele strmine – poleg trenutnih ukrepov za preprečevanje okužb – treba upoštevati pravila, ki tam veljajo že od prej. Na prvem mestu je jasno varnost. »Poskrbeti moramo za svojo varnost in varnost drugih. Pri tem je prvi korak, da poznamo, si priznamo in upoštevamo svoje zmožnosti in znanje smučanja. Ne precenjujmo svojih smučarskih spretnosti in telesne forme. Pomembna je tudi pravilno nameščena vsa zaščitna oprema, upoštevati je treba še vsa vremenska opozorila in splošna pravila smučišč,« pravi osebni in kondicijski trener Adi Muminović. Tistim, ki se na sneg vračajo po daljšem obdobju brez smučanja, svetuje, naj se ne precenijo ne glede na sposobnosti in podvige minulih let. Za preizkus trenutnega psihofizičnega stanja zadošča že dobro ogrevanje in nekaj spustov po krajših progah, kjer se telo pripravi na vse specifike gibanja pri smučanju in s tem daljše izzive, dodaja Muminović.

Da je ogrevanje res pomembno pred vsakršno telesno aktivnostjo (ne zgolj smučanjem), je znano verjetno vsem. A zakaj ga potrebujemo? »Kot pove že beseda, telo s tem ogrejemo za dobro odzivanje na napor, ki sledi, prav tako precej zmanjšamo možnost poškodb med aktivnostjo. Dvig telesne temperature, povečanje gibljivosti sklepov in fleksibilnosti mišic pomagajo tudi k odpravi otrdelosti v sklepih in mišicah ter s tem signalizirajo telesu, naj preide v stanje pripravljenosti; to pa igra ključno vlogo pri pravilnem in varnem smučanju, tudi pri drugih aktivnostih. Ogrevanje je še toliko bolj pomembno za vse dnevne smučarje, ki se na smučišče odpravijo neposredno z vozniškega sedeža,« odgovarja naš sogovornik. Glede tehnik ogrevanja bi težko izpostavil zgolj eno in edino pravilno. »Preden se odpravimo na smučišče, je vedno dobro začeti s krožnimi gibi v vseh sklepih in z vajami, ki naslovijo večino mišičnih skupin v telesu: sklece, počepi, predklon, izpadni korak, s pomočjo elastike priteg. Odvisno sicer od zmožnosti posameznika, a približno od pet do deset ponovitev vsake vaje v krožnem sistemu treh do petih serij bo dovolj, da telo prestavimo v višjo prestavo,« o praktični izvedbi vaj pravi 36-letni Muminović.