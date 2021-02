Več kot tisoč koncertov po vsem svetu, več kot milijon prodanih plošč, prva slovenska skupina z evropsko in svetovno ravnjo profesionalizma v pop glasbeni industriji, prvi zahodni rock bend, ki je nastopil v Severni in Južni Koreji ... je le nekaj izpostavkov z razstave Laibach 4 Dekade, ki so jo te dni odprli v Zasavskem muzeju Trbovlje. Govor je seveda o glasbeni skupini Laibach, ki so jo 1. junija 1980 ustanovili prav v Trbovljah, dobrih 40 let pozneje pa se jim domačini poklanjajo s pregledno razstavo.

Največja podatkovna baza

Zgodovinar in višji kustos Zasavskega muzeja Trbovlje Gregor Jerman je povedal, da so razstavo v muzeju začeli snovati lansko leto, ko je zasedba praznovala 40-letnico delovanja, pri tem pa sta se jim pridružila tudi Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje in občina. Hoteli so pripraviti koncert in razstavo, a jim je to preprečila koronasituacija: koncert je odpadel, odprtje razstave pa se je zavleklo do teh dni. So pa denimo v navezi s članom zasedbe Janijem Novakom medtem v muzeju digitalizirali celotno arhivsko gradivo skupine Laibach.

Gre predvsem za časopisne članke, s čimer je nastala največja podatkovna baza o skupini Laibach. Jerman: »Poskenirali smo več kot 6000 člankov z različnih koncev sveta, jih zložili v fascikle, nekateri so zdaj tudi na razstavi, da jih lahko obiskovalci prelistajo. Žal nam nihče ne zna točno povedati, kako naj to ob koronavirusnih ukrepih sploh izvedemo. Članke imamo sicer tudi v digitalizirani obliki in so na ogled na računalnikih.«

Članke je muzeju predala zasedba, »bili so zbrani, ne pa tudi kronološko urejeni. Za prvih deset let je bilo nekaj gradiva urejenega, saj se ga je pripravljalo za eno od preteklih razstav v Ljubljani. Toda naknadno se je našlo še nekaj člankov, ki smo jih umestili v fascikle.«