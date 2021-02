Na današnji dan pred petimi meseci so pivovarji gostovali v prazni dvorani Blaugrana in izgubili s kar 14 goli razlike (28:42), s sedmimi pa je bil najučinkovitejši Blaž Janc, nekdanji igralec slovenskih prvakov, ki je pred letošnjo sezono prišel v katalonskega velikana iz poljskih Kielc. Barcelona, ki ima v svojih vrstah kar 13 tujcev iz sedmih držav (Slovenija, Danska, Francija, Brazilija, Hrvaška, Islandija, Portugalska), je danes znova nesporni favorit, kar potrjujeta tudi kvoti na največji svetovni stavnici: za njeno zmago je ta zgolj 1,04, za morebitno senzacijo Celjanov pa kar 14,00.

Toda trener Tomaž Ocvirk se ne ubada z razmerji na stavnicah, ampak napoveduje polno ofenzivo. »Naši cilji proti Barceloni so kar visoki. Ne bomo skušali samo pokazati svoje najboljše predstave, ampak bomo poskušali zmagati. Smo v vzponu, igramo odlično. Ker nimamo česa izgubiti, saj je Barcelona favorit, mi pa smo tudi že v osmini finala, bosta naša glavna aduta sproščenost in neobremenjenost. A obeh adutov na tekmi ne sme biti preveč,« se zaveda Tomaž Ocvirk, ki tokrat spet ne bo mogel računati na poškodovane Filipa Ivića, Jana Grebenca in Tadeja Kljuna.

Barcelona je imela na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu veliko igralcev v različnih reprezentancah, Ocvirkova četa pa je medtem dobro trenirala. Na uradni spletni strani je katalonski klub napovedal, da bodo danes nekateri nosilci igre bolj ali manj počivali, kar naj bi bila dodatna voda na celjski mlin. A pred dvobojem z ekipo, ki v ligi prvakov povprečno dosega skoraj 36 golov (a sočasno jih tudi precej dobiva, dobrih 29), Ocvirk opozarja: »Barcelona igra v divjem ritmu, zelo hitro iz obrambe prehaja v (pol)protinapade. Z globoko obrambo prisili nasprotnika v napake, ki jih potem kaznuje s kot blisk hitrimi prehodi v napad. Vsaka izgubljena žoga je že pol Barceloninega gola. Zato moramo v napadu igrati pametno, zbrano, potrpežljivo in disciplinirano. Nikakor se ne smemo spustiti v divjanje s tekmeci, ker se to seveda ne bo dobro končalo za nas.«

Do konca prvega dela lige prvakov čakajo Celjane še tri tekme v devetih dneh. Po dvoboju z Barcelono naj bi – če ne bo zapletov s koronavirusom – gostovali še pri Kielu (torek, 2. marec) in Aalborgu (četrtek, 4. marec).