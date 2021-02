Včeraj okoli 4. ure zjutraj je zagorela stanovanjska hiša na Taborski cesti v ljubljanski Šiški. Stanovalce so varno evakuirali, hiša z dvema enotama pa je v celoti pogorela, se je glasilo jutranje policijsko poročilo.

Ko so zjutraj gasilci sanirali pogorišče, da je bilo varno, so se dela lotili kriminalisti. Kot je popoldne sporočila Aleksandra Golec s policijske uprave Ljubljana, je po zbranih informacijah do požara prišlo, ko je zagorela odeja, odložena preblizu električnega grelnika. Poleg stanovanjske hiše, ki je v celoti zgorela, se je ogenj delno razširil tudi na sosednjo hišo dvojček. Škodo na obeh objektih ocenjujejo na skupno okoli 400.000 evrov.

Kriminalisti še zbirajo obvestila, in sicer v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ko bo preiskava končana, bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila Golčeva. mfr