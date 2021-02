Robert Hrgota: Na vsaki tekmi ciljamo na kolajno

Šestčlanska moška slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je z zvrhano mero optimizma, ki temelji na dobrih predstavah v februarju, dopotovala na prizorišče svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Selektor Robert Hrgota je sklepne priprave z Anžetom Laniškom, Borom Pavlovčičem ter bratoma Domnom in Petrom Prevcem opravil v Planici in Kranju, medtem ko sta Cene Prevc in Žiga Jelar tekmovala v Rasnovu v Romuniji. Jelar je bil v internih kvalifikacijah za šesto mesto v Rasnovu boljši od Tilna Bartola.