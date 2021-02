Simona Noseta in njegovo ženo Polonco iz okolice Kamnika so predlani konec julija na mejnem prehodu Jelšane ustavili hrvaški policisti. Med pregledom avta, v katerem sta bila tudi njuna otroka, so našli kopico droge: 107 gramov kokaina, devet gramov heroina, 4739 gramov amfetamina, 699 gramov ekstazija, 1663 gramov marihuane in 1039 gramov hašiša. Nose je končal v priporu na Reki, ženo pa so v zameno za varščino izpustili domov. Dvainštiridesetletnik je bil na Hrvaškem vse do prejšnjega tedna, ko so ga pripeljali v Ljubljano. Na sodišče. »Bil sem nepremišljen. To sem storil zaradi finančne stiske, zelo mi je žal,« je glede očitkov, da je dostavljal drogo, povedal sodniku Srečku Škerbcu. Tožilka Tamara Gregorčič je predlagala štiri leta zapora in toliko je nato tudi dobil. Obramba se ne bo pritožila, želi si, da bi sodba čim prej postala pravnomočna in bi potem Hrvaška kazenski pregon ustavila. Kazen bo prestajal v Sloveniji, sodnik je pristal na polodprti oddelek.

Nose je bil kurir droge v mednarodni hudodelski združbi, katere slovenski del naj bi po prepričanju tožilke vodil Aleš Zupančič iz Komende. Trgovala naj bi z najrazličnejšo drogo in s tem od jeseni 2017 do aretacij v začetku lanskega leta zaslužila najmanj 1,3 milijona evrov. Prodajala naj bi ekstazi, marihuano in hašiš pri nas, na Hrvaškem in v Avstriji, tihotapila kokain iz Južne Amerike in heroin iz Iraka ter proizvajala amfetamin.