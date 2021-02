Čeprav so se reprezentančne tekme v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo šele dobro končale, so za igralce že na vrsti klubske obveznosti. Krka in Cedevita Olimpija v tem tednu verjetno ne bi bili na delu, če ne bi najprej tekme 14. kroga lige ABA prestavili zaradi izbruha okužb pri Novomeščanih, nato pa pozneje še pri Ljubljančanih. Moštvi bosta danes ob 20. uri znova tekmovali po natanko tritedenskem premoru.

V vlogi favorita so košarkarji Olimpije, za katere prihajajo tedni resnice. V evropskem pokalu bodo proti Virtusu in Budućnosti lovili uvrstitev v četrtfinale, v ligi ABA pa jih čaka serija tekem proti Krki, FMP, Borcu, Igokei, Zadru in Ciboni, kjer si v igri za polfinale praktično ne smejo privoščiti spodrsljaja. Ob tem se za Ljubljančane začnejo še nastopi v domači ligi za prvaka, v kateri bodo veliko priložnosti za dokazovanje dobili mladi Dan Duščak, Rok Radović in Luka Ščuka. »Krka igra fizično in hitro košarko, zato bomo morali biti osredotočeni, potrpežljivi in disciplinirani ter se dobro fizično zoperstaviti Novomeščanom, če se želimo v Ljubljano vrniti z novima dvema točkama,« sporoča trener Olimpije Jurica Golemac.

Pri Olimpiji je v preteklem tednu zaradi reprezentančnih obveznosti manjkala peterica igralcev, pri Krki pa trije, zato je imel trener Novomeščanov Vladimir Anzulović morda nekoliko boljše pogoje za pripravo na nasprotnika. »Dobro smo trenirali in smo v solidnem stanju. Radoveden sem, kakšna bo slika ekipe. Morda ne toliko na prvi tekmi, ampak skozi ves marec. Olimpija ima za zdaj sijajno sezono, a če bomo pokazali tisto, kar kažemo na treningih, potem lahko povzročamo težave favoritu,« pravi Vladimir Anzulović.