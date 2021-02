Družbi Dema plus in Saning sta končali celovito prenovo Vile Zlatice, doma nekdanjega znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Tehnični pregled je bil že opravljen, občina je tudi pridobila uporabno dovoljenje, so povedali na oddelku za kulturo. Pogodbena vrednost prenove je 1,47 milijona evrov, vendar pa končna vrednost utegne biti nekoliko višja, saj na oddelku pravijo, da trenutno poteka pregled dodatnih del in povečanega obsega dela za končni obračun.

Občina je v začetku letošnjega februarja z izvajalcem sicer podpisala aneks k pogodbi, ki je rok za dokončanje prenove podaljšal do konca februarja. Aneks razkriva, da je bilo podaljšanje roka potrebno zaradi večjega števila bolniških odsotnosti pri izvajalcih v novembru in decembru 2020.

Na občini smo zaprosili za natančne podatke o številu odsotnih delavcev in pojasnilo, ali je do okužbe prišlo pri delu. Sporočili so, da je bila »zaradi covida aprila 2020 celotna restavratorska ekipa odsotna, zato so se dela zavlekla v december. V novembru je zbolel tudi vodja del s strani izvajalca, zato so se nekatera dela nekoliko upočasnila. Vendar so zdaj v celoti izvedena, odpravljene so tudi napake in pomanjkljivosti«.

Do 15. marca bodo vilo opremili Dema plus bo zagotovila tudi opremo za tiste prostore v vili, kjer občina ne namerava uporabiti originalnega pohištva Ivana Hribarja in njegove hčere Zlatice. Na oddelku za kulturo pravijo, da mora Dema plus opremo dobaviti do 15. marca. V javnem zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki bo vilo upravljal, so povedali, da se bo v njene prostore najprej preselil Forum Slovanskih kultur, s katerim bodo skrbeli za vsebino v prenovljeni vili. Napovedali pa so tudi že datum odprtja. In sicer odprtje prenovljene Hribarjeve vile ter pripadajočega vrta načrtujejo za soboto, 8. maja. »Od 9. maja bo Vila Zlatica tako odprta za ogled javnosti. Končen protokol odprtja bo sprejet glede na epidemiološke razmere konec aprila,« so pojasnili v javnem zavodu. Vstopnina za odrasle bo šest evrov, dijaki, študenti, starejši od 60 let, brezposelni in invalidi bodo morali odšteti štiri evre, družinska vstopnica pa bo 14 evrov.