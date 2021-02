Oktobra, slab mesec prej, preden se je zaradi epidemije ustavilo javno kulturno življenje, je Urška Koželj na povabilo direktorja Šentjakobskega gledališča Milana Goloba in Saše Strnad začela vadbo igrafit kar na malem odru gledališča. »Če smo iskreni, v igralčevi naravi nikoli ni volje za trening, disciplino. Razen igralsko, seveda. Smo umetniki, ki znamo bedeti pozno v noč, zgodnje jutranje vstajanje nam je tuje. Zvečer radi posedamo in se družimo ob pijači, tudi kakšna cigareta preveč se pokadi. Kljub vsemu pa moramo na odru blesteti, tudi v fizičnem smislu,« je povedala Koželjeva, ki je svojo vadbo, poimenovala jo je igrafit, oblikovala tako, da ustreza kolegom vseh starosti. »Po slabem mesecu, ko vadbe zaradi vseh protikoronskih ukrepov nismo več mogli izvajati skupaj v gledališču, smo se prav tako na pobudo direktorja Goloba preselili na zoom.« Sama, kot v pogovoru nadaljuje, se je tovrstnemu treningu upirala, vendar je kmalu ugotovila prednosti vadbe doma. »Trening opravim doma, kjer se za tisto uro preoblečem v kaj bolj udobnega in se na koncu tudi stuširam,« je povedala v smehu.

Trening glasu, ki pride iz giba Tako ji zdaj dvakrat na teden, ob torkih in petkih, med 19. in 20. uro na zoomu sledijo kolegi različnih starosti. Tega, kot pravi, se dobro zaveda, saj vadbo prilagodi telesni sposobnosti vsakega posameznika. »Vsak si težavnost vaje določi sam. Imamo težavnostno lestvico od 1 do 5, ki mlajšim igralcem dopušča, da po koncu vadbe tudi, kot sami pravijo, izdihnejo.« Poudarek vadbe je na jedru. »To se pravi na trebuhu, hrbtu. Pomembno je, da ne pozabimo na mišice medeničnega dna. Ne pozabimo niti na mišice nog in rok. Ogromno je tudi dihanja. Pri vsaki vaji poudarim dih, ki pripomore tudi k bolj kakovostnemu glasu, ki pride iz giba,« je razložila in omenila tudi sproščanje po končani vadbi. »Ponavadi je to meditacija, včasih izberem že vodeno vadbo, da lahko z vadečimi delam tudi sama.« Iz izkušenj, ki jih je nabirala sama na odru, predvsem v muzikalu Uscana vas, ve, kako pomembne so sprostitvene vaje. Pred kratkim so se zoom vadbi priključili tudi abonenti, Urško Koželj pa je najel tudi Klub študentov Celje, ki mu je zaradi prepovedi organiziranja koncertov ostalo nekaj sredstev in jih je namenil svojim članom za brezplačno vadbo.