Vincenta Muscata so aretirali decembra 2017 skupaj še z dvema zaradi umora novinarke, ki je pretresel to članico EU.

Vincenta Muscata ter brata Georgea in Alfreda Degiorgia so obtožili izdelave, namestitve in sprožitve bombe, ki je ubila novinarko. Pred začetkom sojenja je danes odvetnik Vincenta Muscata obvestil sodišče, da želi vložiti priznanje. Ko so Muscata vprašali, kako se zagovarja, je odgovoril, da je kriv.

Sodnica Edwina Grima je opozorila, da mu zaradi resnih obtožb v obtožnici lahko grozi dosmrtna ječa. Muscat pa je vztrajal pri priznanju. Kasneje ga je obsodila na 15 leta zapora, saj je upoštevala, da je med preiskavo sodeloval s policijo.

Umor ugledne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste, posledično je odstopil tudi takratni premier Joseph Muscat. Novinarka je poročala o korupciji med podjetniki in politiki.