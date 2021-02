Opita in z otrokom v avtu se ni želela umakniti s ceste

V ponedeljek zvečer so policisti prejeli prijavo, da se voznica osebnega avtomobila na cesti med Mursko Soboto in Noršinci noče umakniti s ceste. Policisti so ugotovili, da je voznica pod močnim vplivom alkohola. V vozilu je bila tudi mladoletna hčerka, zato so poklicali sorodnika, ki je obe odpeljal domov, so sporočili s policije.