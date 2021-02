Tretji v skupni razvrstitvi je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki je danes za zmagovalcem zaostal 48 sekund in po novem zaostaja minuto in tri sekunde. »Želeli smo si to zmago in jo tudi dobili. Za nami je zahteven dan, na cesti je bilo kar stresno zaradi bočnega vetra. Moštvo je opravilo res dobro delo. Fantje so me brez večjih težav pripeljali do vznožja vzpona, nato dolgo držali ritem, sam pa sem se moral le odzivati na napade tekmecev. Bilo je zelo težko, a uspelo nam je,« je takoj po etapi dejal Pogačar.

Na začetku etape sta sicer pobegnila Francoz Tony Gallopin (Ag2r Citroen) in Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Soudal), glavnino pa je večino časa nadzorovala Pogačarjeva ekipa. Na izpostavljenih področjih z bočnim vetrom so sicer nekatere ekipe želele razbiti glavnino, a jim to ni uspelo, velika skupina pa je ob vznožje zadnjega vzpona pripeljala minuto za ubežnikoma.

Pogačarjevo moštvo je z močnim ritmom hitro razredčilo skupino, zadnjega izmed ubežnikov pa je ujelo osem kilometrov pred vrhom desetkilometrskega vzpona. V prvem delu vzpona je kolono najboljših vodil tudi Jan Polanc, kasneje pa je močan ritem »navijal« tudi novi član UAE, Poljak Rafal Majka.

Šest kilometrov pred koncem so ritem začeli narekovati kolesarji Ineos Grenadiers za kapetana Yatesa, v boju za etapno zmago pa je ostalo le še okoli deset kolesarjev. Pet kilometrov pred koncem je bilo jasno, da sta najmočnejša Pogačar in Yates, hitro pa je od zadnje trojice odpadel tudi Američan z nekaj slovenske krvi, Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Lansko sezono je Pogačar na Džabel Hafit (povprečni naklon 6,8 %) zaostal le za Yatesom, ki je tudi letos močno napadel štiri kilometre pred koncem. Pogačar se tokrat ni pustil presenetiti, Britanec pa je vedno znova poskušal z napadi tudi v želji, da bi nadoknadil čim več časa v boju s preostalimi tekmeci, ki so začeli vse bolj zaostajati. Ker se Pogačarja ni mogel znebiti, je zadnji, bolj položen del ponudil slovenskemu zvezdniku priložnost za etapno zmago.

Pogačar je napadel 400 metrov pred ciljem, v zavitem delu pa je imel več moči od Yatesa in slavil še 18. zmago v karieri, drugo etapno na dirki po ZAE. »Vedel sem, kakšen je zaključek. Zato sem sprint začel zgodaj. Zaradi dveh ovinkov je tistemu zadaj težko prehitevati. Zato sem želel biti v ospredju,« je zadnji del etape ocenil kolesar s Klanca pri Komendi.

»Pomembno je bilo, da povečamo prednost. Ko sva bila spredaj, sem želel zadržati prednosti. Mislim, da je na ta način kolesaril tudi Yates. Lepo je, da je naskok čim večji, a do konca so še štiri etape. Lahko pride do ešalonov zaradi bočnega vetra, tudi zahteven vzpon nas še čaka v peti etapi. Dirka bo zahtevna do konca,« je še za konec dejal vodilni kolesar na dirki po ZAE.

V sredo bo na vrsti najdaljša, četrta etapa po otoku Al Marjan (204 km). Najboljši hribolazci bodo znova na račun prišli v četrtkovi peti etapi do še enega gorskega cilja na Džabel Džajs. Dirka se bo končala v soboto, 27. februarja.