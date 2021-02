»Nisem bil jaz, takrat sem bil na morju. V postopku ni bilo dokazano, da sem jaz streljal. Nisem kriv. Zahtevam, da se me spozna za nedolžnega in nominira za Nobelovo nagrado za mir,« se je obtožb o okrutnem trojnem umoru, ki je januarja lani pretresel celo Hrvaško, branil 26-letni Filip Zavadlav. Bil je neuspešen. Sodni senat s sodnico Višnjo Strinić na čelu ga je danes spoznal za krivega in mu prisodil 40 let zapora.

Svoje žrtve, 24-letnega Marina Bobana, 25-letnega Marina Ožića Paića ter 37-letnega Jurico Torlaka, je Zavadlav 11. januarja lani sredi belega dne v Splitu hladnokrvno in iz brezobzirnega maščevanja pokosil s kar 37 naboji kalašnikovke. 26-letni pomorščak, ki ga je policija prijela še isto popoldne, je pravico vzel v svoje roke, saj se je na trojico na motorjih spravil zaradi visokega mamilarskega dolga svojega mlajšega brata Stanislava. Ubiti naj bi pred smrtjo nadlegovali oba in jima grozili. Na krvavi strelski pohod se je mladenič pripravil, mesece prej je na črnem trgu nabavil avtomatsko puško, s katero je vadil streljanje v tarčo. Tožilstvo je zahtevalo 50 let zapora, sodišče mu jih je prisodilo 40, kar je vseeno ena najvišjih kazni na Hrvaškem.