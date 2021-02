V sredo bo jasno, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 15 do 21, v notranjosti Primorske do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo zaradi zelo toplega in sončnega vremena predvsem na prisojnih pobočjih od sredine dopoldneva pa do poznega popoldneva velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: Tudi v četrtek in petek bo jasno, v petek zvečer pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Čez dan bo še vedno zelo toplo.

Vremenska slika: Nad Alpami, Balkanom in severnim Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu in v sosednjih pokrajinah Madžarske bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali pa nizka oblačnost.

V sredo bo jasno in čez dan zelo toplo.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.