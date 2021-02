Grčijo pretresajo razkritja domnevnega spolnega nasilja v preteklosti. Po začetku gibanja #MeToo (#jaztudi) težke obtožbe letijo proti kulturni, športni in znanstveni eliti. Zaradi domnevnih posilstev, tudi 14-letnika pred enajstimi leti, so priprli 56-letnega bivšega umetniškega direktorja narodnega gledališča in znanega igralca Dimitrisa Lignadisa. Tožita ga moška, ki sta bila v času očitanih dejanj, leta 2010 in 2015, mladoletna. Eden pravi, da se je začelo tako, da je njemu in njegovim vrstnikom dal alkohol in mamila. Lignadisov odvetnik pravi, da njegov klient vse obtožbe zanika in da se je v soboto predal policiji, ko so za njim razpisali tiralico. Že 6. februarja je odstopil kot direktor grškega narodnega gledališča zaradi »strupenega ozračja govoric«.

Visoka predstavnica grškega ministrstva za migracije in azil Irini Agapidaki, pristojna za vprašanja migrantskih otrok brez spremstva staršev, je po poročanju Reutersa naslovila prošnjo na tožilstvo, naj razišče tudi poročila in trditve o tem, da je Lignadis v letih 2017 in 2018 poučeval otroke iz migrantskih zavetišč. Ti otroci naj bi se po nekaj obiskih začeli upirati udeležbi.

Kulturna ministrica na udaru Škandal je dobil politične razsežnosti. Od kulturne ministrice Line Mendoni mnogi zahtevajo odstop, ker je Lignadisa leta 2019 postavila na čelo narodnega gledališča in ker dolgo ni hotela ničesar vedeti o trditvah o spolnem nasilju. Zadevo naj bi celo hotela prikriti. »V trenutku, ko so se razširile govorice, smo izvajali pritisk nanj, naj nam pove, ali je vse to res,« je ministrica v petek povedala novinarjem. »Mislim, da nas je Lignadis poleg drugega še prevaral. S svojimi igralskimi sposobnostmi nas je poskušal prepričati, da je nedolžen.« Dodala je, da grška kultura ob velikem številu tovrstnih škandalov, ki so izbruhnili v zadnjih tednih, potrebuje »katarzo«. Voditelj opozicije in stranke Siriza Aleksis Cipras je obtožil vso desnosredinsko vlado, da je dolgo zavestno ignorirala obtožbe proti Lignadisu, ker naj bi bil ta prijatelj premierja Kiriakosa Micotakisa. V premierjevem uradu so na to odgovorili: »Zelo grdo je, da poskuša Cipras vsa ta pretresljiva razkritja izkoristiti v strankarske namene.« Dodali so, da je Micotakis poznal Lignadisa samo, ko ga je gledal v gledališču.